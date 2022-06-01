Свердловский губернатор защитил директора лицея, которую захотели уволить за ЛГБТ-танец детей

Директор школы в Екатеринбурге, где ученики на конкурсе представили «нетрадиционный» танец, не будет наказана или уволена. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Telegram-канале.

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие „пародии“ мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — заявил губернатор.

В соцсетях ранее появилось видео, снятое в рамках танцевального конкурса в лицее № 12 уральской столицы. Там десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. При этом они были одеты в розовые футболки, которые потом сняли, и портупеи.

Городской департамент образования начал служебное расследование. В мэрии заявили, что в рамках конкурса школьники представили танец-пародию, он не предполагал пропаганду ЛГБТ. При этом руководитель регионального министерства образования и молодежной политики Юрий Биктуганов заявил, что руководителя учебного заведения следует уволить.

«Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города», — написал Куйвашев.

Ранее сообщалось, что Совет отцов решил заступиться за директора и составить петицию в министерство. Родители, педагоги и выпускники учебного заведения массово приходят к лицею, чтобы поддержать директора.