facebook_pixel
    05 октября 2020, 11:41

    Свердловский губернатор сократил число личных встреч

    Артур Блянихов

    Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сократил число личных встреч и отказался от выездных мероприятий. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, Куйвашев по-прежнему присутствует на федеральных мероприятиях, но не лично, а в режиме ВКС. Отмечается, что личные встречи губернатора ограничены совещанием с руководителем аппарата екатеринбургской мэрии Ильей Захаровым, гендиректором «Уральских Авиалиний» Сергеем Скуратовым и председателем совета директоров АО «СИБАГРО» Андреем Тетюшевым.

    Новости SMI.FM