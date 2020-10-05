Свердловский губернатор сократил число личных встреч

По данным информагентства, Куйвашев по-прежнему присутствует на федеральных мероприятиях, но не лично, а в режиме ВКС. Отмечается, что личные встречи губернатора ограничены совещанием с руководителем аппарата екатеринбургской мэрии Ильей Захаровым, гендиректором «Уральских Авиалиний» Сергеем Скуратовым и председателем совета директоров АО «СИБАГРО» Андреем Тетюшевым.