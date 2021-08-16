Свердловский губернатор раскритиковал власти Серова за показной полив пыльной дороги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не оценил решение главы Серовского городского округа Василия Сизикова полить пыльную дорогу к приезду главы региона. Видео с места Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как по территории частного сектора едет поливальная машина. Около домов стоят местные жители.

Евгений Куйвашев написал, что случайно узнал о том, что улицу Новолесопильную перед его приездом полили водой.

«Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо», — подчеркнул он.

Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили Евгений Куйвашев.

В комментариях главе региона сообщили, что подобной показухой занимаются почти во всех городских округах Свердловской области перед его визитом. Жители отметили, что муниципальные чиновники, узнав о приезде губернатора, отдают распоряжения срочно заасфальтировать дыры на дорогах, покрасить бордюры и собрать мусор.