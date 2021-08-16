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    16 августа 2021, 13:52

    Свердловский губернатор раскритиковал власти Серова за показной полив пыльной дороги

    Анатолий Минкин

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не оценил решение главы Серовского городского округа Василия Сизикова полить пыльную дорогу к приезду главы региона. Видео с места Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram.

    На опубликованных кадрах видно, как по территории частного сектора едет поливальная машина. Около домов стоят местные жители.

    Евгений Куйвашев написал, что случайно узнал о том, что улицу Новолесопильную перед его приездом полили водой.

    «Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо», — подчеркнул он.

    Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили

    Евгений Куйвашев.

    В комментариях главе региона сообщили, что подобной показухой занимаются почти во всех городских округах Свердловской области перед его визитом. Жители отметили, что муниципальные чиновники, узнав о приезде губернатора, отдают распоряжения срочно заасфальтировать дыры на дорогах, покрасить бордюры и собрать мусор.