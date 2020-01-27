Свердловский депутат предложил отправить в интернат детей, которые не могут добираться до школы сами

Свердловский депутат предложил отправить в интернат детей, чьи родители не могут их ежедневно возить в школу из поселка в город. С такой инициативой координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Боронина выступила на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа.

В поселке Красная Горка живут более 500 свердловчан. Здесь давно нет ни детского сада, ни школы, ни фельдшерско-акушерского пункта. Школу снесли несколько лет назад, и теперь 63 школьника, живущие в поселке, вынуждены добираться за несколько километров в город Полевский, чтобы попасть на уроки. Об этом сообщил сайт местного издания «Вечерние ведомости».

Сейчас зима, автобус ходит нерегулярно и редко. Кроме того, его расписание не совпадает ни с началом уроков, ни с окончанием. Детям приходится по несколько часов после уроков ожидать автобуса, чтобы добраться домой. Так происходит ежедневно. Дети, которые занимаются в кружках, домой после дополнительных занятий идут уже пешком — в ночи, вдоль леса по обочине дороги.

Еще в мае 2019 года местные жители обратились к администрации поселка с просьбой организовать школьный автобус. Это решило бы проблему с транспортом. Обращение до сих пор рассматривают чиновники. Одновременно жители Красной Горки обратились в мэрию Полевского с просьбой сократить интервал движения рейсового автобуса хотя бы до получаса вместо нынешних двух часов. Чиновники ответили, что изучают пассажиропоток, чтобы принять решение. И все время, пока они его изучают, дети ходят в школу и возвращаются после уроков мимо леса.

Формально автобусное сообщение между Красной Горкой и Полевским существует. Это значит, что никто не обязан детям организовывать школьный автобус. Ситуация осложняется тем, что юные жители Красной Горки ходят в разные школы в Полевском.

Выход нашла сотрудница МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества», координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Боронина. В ходе заседания комитета по социальной политике думы Полевского городского округа, на которое были приглашены и жители Красной Горки, она выступила с укрепляющей семью инициативой. Детей нужно отдать в интернат.

Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернатов для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может, нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить? Людмила Боронина координатор проекта «Крепкая семья».

«Мы обратились с проблемой еще в мае 2019 года, а теперь нам говорят, что надо подождать до осени 2020 года? Может, нам вообще не рожать? Президент прямо говорит, что надо решать демографическую проблему, а на местах мы видим, что условий для этого не создано», — отреагировала на предложение депутата мама школьников Елена Мамина.

Не так давно похожая история произошла в поселке Горный Щит Свердловской области. Школьники тоже с большим трудом добирались в классы. В тот раз ситуацию под контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Теперь и жители Красной Горки надеются отыскать справедливость в Москве — на местные власти надежды уже нет. Особенно после предложения сдать детей в интернат, организованный на базе коррекционной школы.

Жителей поселка Красная Горка поддержал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, это не первая история в Свердловской области, связанная с дорогой к знаниям. Часто формально есть какой-то автобус, но это либо развалюха, либо его дождаться невозможно. Дети все равно идут пешком.

«Прокуратура очень чутко работает по нарушениям прав детей, и я также подготовил обращения в надзорные органы, в Министерство образования. Буду держать вопрос на контроле», — пообещал парламентарий.

Ситуацией также заинтересовался региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства начали проверку.

А пока чиновники и депутаты держат «вопрос на контроле», дети ходят пешком мимо темного леса. Чудом здесь еще не случилось несчастья. Впрочем, будут ли счастливы школьники, которых по инициативе координатора «Крепкой семьи» отправят в интернат, — вопрос.