Свердловский депутат Госдумы рассказал о карантине по коронавирусу в TikTok

Депутат отметил, что многих, кто оказался на карантине, волнует вопрос, как будут оплачены карантинные дни. Он объяснил, что две недели карантина будут оплачены, как обычный больничный лист.

Гражданина может отправить на карантин Роспотребнадзор. Ведомство выдаст ему уведомление, а также проинформирует врача по месту жительства и работодателя. Пациента на карантине будет посещать врач, который возьмет анализы и выпишет больничный лист.

Карантин по коронавирусу составляет 14 дней. Если за это время не будет прогресса заболевания, больничный закроют. Документ о временной нетрудоспособности необходимо будет отнести по месту работы. Весь срок оплатят из средств фонда социального страхования.

Напомним, в начале марта 24 человека в Москве были госпитализированы после контакта с россиянином, вернувшимся из Италии с коронавирусом.