Свердловские власти закрыли танцполы и игровые зоны из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил ввести новые ограничения в регионе из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. Теперь при проведении концертов будут закрыты фан-зоны и танцполы. Новый указ губернатор выложил на своей странице в Instagram.

Во время выходных в торговых центрах будут закрыты детские игровые зоны. Кроме того, на территории региона запрещено находиться без маски в транспорте или закрытом общественном помещении.

Губернатор также отметил, что руководители компаний должны перевести 30% сотрудников на удаленку. Помимо этого, до 12 октября продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 и тех, кто входит в группу риска. Сотрудникам полиции поручено контролировать выполнение указа.

Однако Куйвашев отметил, что в Свердловской области пока сохраняется стабильная обстановка касательно коронавируса. Но, чтобы сезон простуды не спровоцировал обострение, были предприняты новые меры.

Ранее американские исследователи пришли к выводу, что переболевшие ОРВИ могут обладать иммунитетом к коронавирусу, передает РИА ФАН.