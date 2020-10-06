Свердловские власти закрыли танцполы и игровые зоны из-за коронавируса
Во время выходных в торговых центрах будут закрыты детские игровые зоны. Кроме того, на территории региона запрещено находиться без маски в транспорте или закрытом общественном помещении.
Губернатор также отметил, что руководители компаний должны перевести 30% сотрудников на удаленку. Помимо этого, до 12 октября продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 и тех, кто входит в группу риска. Сотрудникам полиции поручено контролировать выполнение указа.
Однако Куйвашев отметил, что в Свердловской области пока сохраняется стабильная обстановка касательно коронавируса. Но, чтобы сезон простуды не спровоцировал обострение, были предприняты новые меры.
Ранее американские исследователи пришли к выводу, что переболевшие ОРВИ могут обладать иммунитетом к коронавирусу, передает РИА ФАН.