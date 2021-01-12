Свердловские сммщики МЧС сопроводили сообщение о пожаре в Екатеринбурге неуместными эмодзи
Официальный аккаунт МЧС по Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте" при освещении пожара в Екатеринбурге использовал эмодзи. В результате ЧП погибли восемь человек.
Там эмодзи дополнительно сопровождены слова и словосочетания «эвакуированы», 90 человек», «пожар», «гимназия № 176», «МЧС России».
Кроме того, фраза «погибли восемь человек, еще один человек пострадал» заканчивается эмодзи в виде плачущего человечка.
Интересно, что через какое-то время после публикации, материал был видоизменен. Некоторые эмодзи, например, плачущий человечек, удалили.
Пожар в многоэтажке Екатеринбурга возник в ночь на 12 января. Очаг находился в помещении на втором этаже.
Среди погибших есть один ребенок. Его мама в Twitter написала о пожаре и просила помочь им. Предварительной причиной смерти людей называют отравление угарным газом.