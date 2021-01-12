Свердловские сммщики МЧС сопроводили сообщение о пожаре в Екатеринбурге неуместными эмодзи

Официальный аккаунт МЧС по Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте" при освещении пожара в Екатеринбурге использовал эмодзи. В результате ЧП погибли восемь человек.

Источник фото: скан страницы ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»

Там эмодзи дополнительно сопровождены слова и словосочетания «эвакуированы», 90 человек», «пожар», «гимназия № 176», «МЧС России».

Кроме того, фраза «погибли восемь человек, еще один человек пострадал» заканчивается эмодзи в виде плачущего человечка.

Интересно, что через какое-то время после публикации, материал был видоизменен. Некоторые эмодзи, например, плачущий человечек, удалили.

Источник фото: Источник фото: скан страницы ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте»

Пожар в многоэтажке Екатеринбурга возник в ночь на 12 января. Очаг находился в помещении на втором этаже.

Среди погибших есть один ребенок. Его мама в Twitter написала о пожаре и просила помочь им. Предварительной причиной смерти людей называют отравление угарным газом.