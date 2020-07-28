Свердловские подростки избили знакомую

Также они сняли видео произошедшего и выложили в паблик Lifedd в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, причиной конфликта стали оскорбления в соцсетях.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что девочка пострадала несильно и госпитализация ей не понадобилась. Личности ее обидчиков установили, всех поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.