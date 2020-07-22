Свердловские миллиардеры начали отправлять помощь затопленному городу

Уточняется, что адресаты получат продуктовые наборы, в которых будет все необходимое. Коробки с продовольствием находятся в местном храме, оттуда их развозит автомобиль.

Гендир УГМК Андрей Анатольевич Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алексеевич Алтушкин и учредитель компании «Сима-ленд» Андрей Моисеевич Симановский взяли на себя финансирование проекта.