Свердловские миллиардеры начали отправлять помощь затопленному городу
Фонд святой Екатерины отправил гуманитарную помощь жителям Нижних Сергов, которые пострадали от потопа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.
Уточняется, что адресаты получат продуктовые наборы, в которых будет все необходимое. Коробки с продовольствием находятся в местном храме, оттуда их развозит автомобиль.
Гендир УГМК Андрей Анатольевич Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алексеевич Алтушкин и учредитель компании «Сима-ленд» Андрей Моисеевич Симановский взяли на себя финансирование проекта.