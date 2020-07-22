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    22 июля 2020, 16:00

    Свердловские миллиардеры начали отправлять помощь затопленному городу

    Дарья Морозова

    Фонд святой Екатерины отправил гуманитарную помощь жителям Нижних Сергов, которые пострадали от потопа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Уточняется, что адресаты получат продуктовые наборы, в которых будет все необходимое. Коробки с продовольствием находятся в местном храме, оттуда их развозит автомобиль.

    Гендир УГМК Андрей Анатольевич Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алексеевич Алтушкин и учредитель компании «Сима-ленд» Андрей Моисеевич Симановский взяли на себя финансирование проекта.

    Новости SMI.FM