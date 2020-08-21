Свердловские энергетики смогут быстрее добираться до места аварии
Компания «Облкоммунэнерго» обновила в Свердловской области автопарк, чтобы можно было оперативнее устранять аварии и ремонтировать сети тепло- и энергоснабжения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Известно, что на это было потрачено 15,2 миллиона рублей. Начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин заявил, что новая спецтехника поспособствует не только повышению оперативности, но и улучшению качества работ.
«И в целом повысить качество и надежность оказания услуг в нашей зоне ответственности», — пояснил он.