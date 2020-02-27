Свердловские чиновники сочли песни Элджея опасными для детей

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области решили предупредить родителей о вреде, который их детям могут причинить песни Элджея. Российского хип-хоп-исполнителя чиновники назвали «серьезной угрозой общественной безопасности».

Документ, в котором говорится о творчестве популярного исполнителя, разослали в подведомственные организации. Письмо разместили в паблике «Говорит Каменск-Уральский». В нем настаивают на «информировании родительской общественности».

Источник фото: «ВКонтакте». Письмо о вреде песен Элджея

Чиновники подчеркнули, что Элджей является одним из популярных музыкантов, некоторые произведения которого причиняют «вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних». В песнях артиста нашли «признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков» и отнесли его к числу исполнителей, которые представляют «серьезную угрозу общественной безопасности». Из-за них общество более терпимо относится к употреблению запрещенных веществ, а спрос на наркотики растет.

Свердловские власти заметили, что с 8 марта по 14 апреля в регионе состоятся концерты Элджея. Министерство попросило рассказать родителям «о возможных последствиях посещения несовершеннолетними» таких мероприятий.

Сайту kp.ru в ведомстве заявили, что предпринятые меры стали частью планомерной профилактической работы. О возможных рисках и родителям, и педагогическому сообществу рассказывать нужно.

Чиновники ссылаются на лингвистические исследования текстов Элджея: якобы их результаты говорят об определенных угрозах физическом или нравственному здоровья молодежи.