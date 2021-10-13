Свердловская область введет QR-коды в общественных местах

Власти Свердловской области объявили о введении QR-кодов в регионе для посещения общественных мест с 8 ноября. Чиновники перейдут на систему с 25 октября, написал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Руководство Свердловской области объявило о введении с 8 ноября системы QR-кодов для посещения салонов красоты, театров и филармоний, баз отдыха, домов культуры, концертных площадок и кинотеатров.

«С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал», — написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Систему QR-кодов губернатор решил сначала отработать на самих чиновниках — для них документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, будет введен с 25 октября. Евгений Куйвашев отметил, что работник должен либо привиться, либо предоставить документ о перенесенной болезни. В противном случае такой сотрудник будет отстранен от работы.

Губернатор Свердловской области также поблагодарил за вакцинацию представителей бизнеса и призвал всех вакцинироваться.

Жители Коми и Смоленской области тоже будут вынуждены предъявлять QR-коды для посещения общественных мест.