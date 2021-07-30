Свердловчанка пожаловалась в правительство на то, что у нее на работе забрали стул

Сотрудница птицефабрики в Свердловской области написала письмо в правительство. Женщине не понравилось то, что у них на работе забрали стулья. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Стулья запретили во всем цехе, чтобы увеличить производительность труда. Но женщине было тяжело стоять, поэтому она все равно садилась. У нее неоднократно забирали стул и даже прятали, но она все равно возвращала его на место. Один раз женщина даже выкапывала его из-под снега и поправляла молотком погнутую ножку. По ее словам, несколько раз стул отнимали у нее из рук силой.

Она много раз писала жалобы в разные инстанции: инспекцию труда, прокуратуру, Роспотребнадзор и так далее. Это было безрезультатно, поэтому женщина добралась до администрации президента. И ей даже ответили: пообещали во всем разобраться.

«Сейчас это самое эффективно работающее подразделение у нас именно благодаря тому, что у них нет стульев. Мы сделали им дифференцированную оплату труда, зарплата увеличилась на 20 процентов», — прокомментировал ситуацию гендиректор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин.

Он добавил, что в организации были проверки и нарушений не выявили.

В Государственной инспекции труда в Свердловской области издание попросили прислать письменный запрос.