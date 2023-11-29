Общество 29 ноября 2023, 19:15 Свердловчанам посоветовали проверить приборы учета при слишком больших счетах за тепло

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Многие свердловчане стали жаловаться на слишком большие суммы в квитанциях за отопление, но причина может крыться в неисправных общедомовых приборах учета. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Объединенную теплоснабжающую компанию (ОТСК).

Там напомнили, что за приборами учета должны следить и обслуживать их управляющие компании. Если поломка подтвердится, УК должны заменить или отремонтировать прибор в течение двух месяцев. Если управляющая коомпания этого не сделает, нужно обращаться в ресурсоснабжающую организации.

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