Свекр учительницы московской школы допустил, что видео с избиением детей смонтировано

Свекр учительницы Екатерины Тураносовой, которую уволили за рукоприкладство в отношении детей-инвалидов, не верит в ее виновность. Александр Борисович считает видео недостоверным. Об этом он заявил в беседе с «360».

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«По телевизору показали — вроде есть какие факты, а вот она говорит — нет», — начал разговор Александр Борисович. По его словам, нужно детально изучить съемку и понять, настоящее это видео или монтаж.

«Я знаю, что у них есть какие-то товарищи… айтишники. Они могут что-то ускорить, что-то замедлить», — заявил он.

Мужчина рассказал, что Тураносова сама мама двоих детей. Один из них инвалид с серьезными заболеваниями. Также родственник уволенной учительницы отметил, что раньше на работе на Екатерину не жаловались, а наоборот, ее хвалили. Она получала грамоты.

Что же столько лет была передовая отличница, а вот пришла в эту школу и за два месяца стала и хулиганкой, и бандиткой. Так же не бывает, я так думаю Александр Борисович.

Собеседник «360» рассказал, что сама Екатерина сейчас сильно переживает из-за ситуации, в которую попала.

Ранее стало известно об увольнении из коррекционной школы в Москве Екатерины Тураносовой. Выяснялось, что она поднимала руку на детей. По крайней мере об этом говорит видеозапись, которую предоставила другая сотрудница школы.

После разгоревшегося скандала мама одной из учениц написала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».