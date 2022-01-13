Свеклу назвали самым подорожавшим в 2021 году продуктом

В России в 2021 году сильнее всего выросли цены на продукты из борщевого набора и некоторые строительные материалы. Эксперты уверены, что инфляция в стране во многом носит внешний характер.

К концу года уровень инфляции в РФ достиг 8,39%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на предварительную оценку Росстата. Показатель стал рекордным с 2015-го.

Свекла заняла первое место по среднегодовому увеличению стоимости, подорожав на 62%. Пиломатериалы выросли в цене на 53%, а металлочерепица — на 50%. Подорожали и те товары, цены на которые правительство сдерживало специальными мерами. Цены на сахар увеличились на 33%, на подсолнечное масло — на 22%.

Ряд товаров, наоборот, подешевел. Сильнее всего ценник упал на лимоны — почти на 11%. Второе место — у санитарно-гигиенических масок, которые стали дешевле на 7%. Третью строку получило пшено, потерявшее 6% от стоимости.

Высокую инфляцию специалисты называют типичной для мировых экономик во время пандемии COVID-19. В России она в основном носит внешний характер. Ситуацию, заметили эксперты, помогли сгладить действия властей.