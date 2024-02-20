Общество 20 февраля 2024, 09:32 Сведения в отношении ООО «Р-Инвест» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона

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Сведения в отношении ООО «Р-Инвест» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение Комитета по управлению имуществом Администрации Талдомского городского округа Московской области о включении сведений в отношении ООО «Р-Инвест» в реестр недобросовестных участников аукциона

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Согласно представленным сведениям, ООО «Р-Инвест», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Комитет направил обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «Р-Инвест» договора подтвержден представленными Комитетом документами. ООО «Р-Инвест» в рассмотрении обращения участие не принимало, доказательств, опровергающих позицию Комитета, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Р-Инвест» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

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