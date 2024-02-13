Общество 13 февраля 2024, 09:53 Сведения в отношении ООО «Новые технологии» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Читать 360tv в

Сведения в отношении ООО «Новые технологии» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные АО «Кбхиммаш» им. А.М. Исаева, в отношении ООО «Новые технологии» для включения в РНП*.

Реклама

Согласно представленным сведениям АО «Кбхиммаш» им. А.М. Исаева заключило с Обществом контракт на выполнение работ по обследованию, разработке проектно-сметной документации, а также проведение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ на капитальный ремонт бокса № 10.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, АО «Кбхиммаш» им. А.М. Исаева расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Новые технологии» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

Авторы: