Общество 12 февраля 2024, 09:15 Сведения в отношении ООО «НЕОФАРМ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «НЕОФАРМ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», в отношении ООО «НЕОФАРМ» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «НЕОФАРМ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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