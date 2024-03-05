05 марта 2024, 09:28
Сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области, в отношении ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» для включения в РНП*.
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Согласно представленным сведениям Управление заключило с Обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Торбеево.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Управление расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.
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