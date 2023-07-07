Общество 07 июля 2023, 18:03 Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов АО «Телеканал 360»

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Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:

— Телеканал 360 (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 72 945 от 25.05.2018);

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— Телеканал 360 Новости (форма распространения — телеканал, свидетельство о регистрации серия ЭЛ № ФС 77 — 70 718 от 15.08.2017);

— 360tv.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 70 721 от 15.08.2017),

а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше телеканалах, а также платное размещение в сетевом издании (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Московской области и дополнительных выборах депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 10 сентября 2023 года:

1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 (ЭЛ № ФС 77 — 72 945): 850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

2) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 Новости (ЭЛ № ФС 77 — 70 718): 850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

3) Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации 360tv.ru (ЭЛ № ФС 77 — 70 721):

2. Требования к аудиовизуальным агитационным материалам, размещаемым в эфире средств массовой информации Телеканал 360 и Телеканал 360 Новости:

3. Хронометраж аудиовизуальных агитационных материалов:

4. Стоимость размещения агитационных материалов рассчитывается пропорционально размеру (хронометражу) агитационного материала.

5. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.

6. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым в договоре.

7. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).

8. Контактная информация: