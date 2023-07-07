07 июля 2023, 18:03
Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов АО «Телеканал 360»
Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
— Телеканал 360 (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 72 945 от 25.05.2018);
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— Телеканал 360 Новости (форма распространения — телеканал, свидетельство о регистрации серия ЭЛ № ФС 77 — 70 718 от 15.08.2017);
— 360tv.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 70 721 от 15.08.2017),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше телеканалах, а также платное размещение в сетевом издании (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Московской области и дополнительных выборах депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 10 сентября 2023 года:
1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 (ЭЛ № ФС 77 — 72 945): 850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.
2) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 Новости (ЭЛ № ФС 77 — 70 718): 850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.
3) Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации 360tv.ru (ЭЛ № ФС 77 — 70 721):
2. Требования к аудиовизуальным агитационным материалам, размещаемым в эфире средств массовой информации Телеканал 360 и Телеканал 360 Новости:Формат видео HD: 1. Контейнер XDCAM (*.mxf) 2. Кодек XDCAM HD 50 PAL 50i 3. Размер кадра 1920*1080i 4. Соотношение сторон 16:9 Square 5. Порядок полей Upper/Odd 6. Кадров в секунду — 25 Формат звука: 1. Частота квантования 48кГц 2. Разрядность квантования 24 бит 3. Уровень звука -12dB 4. Стерео 5. Уровень сигнала звукового сопровождения: не должен превышать максимально допустимый уровень сигнала минус 12 dВFs.
3. Хронометраж аудиовизуальных агитационных материалов:30 (тридцать) секунд (30 секунд 00 кадров).
4. Стоимость размещения агитационных материалов рассчитывается пропорционально размеру (хронометражу) агитационного материала.
5. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.
6. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым в договоре.
7. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).
8. Контактная информация:— контактное лицо: Блинов Алексей; — телефон +7−495−990−98−98 (1455); — электронная почта: vote@360tv.ru
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