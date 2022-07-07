Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов АО «Телеканал 360»

Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:

«Телеканал 360» (форма периодического распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС77-72945 от 25.05.2018),

«Телеканал 360 Новости» (форма периодического распространения — телеканал, свидетельство о регистрации серия ЭЛ № ФС77-70718 от 15.08.2017),

«360tv.ru» (форма периодического распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-70721 от 15.08.2017)

в период проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах в Московскую областную думу, назначенных на 11 сентября 2022 года:

1.Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации «Телеканал 360 Новости» (ЭЛ № ФС77-70718): 850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

2.Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации «Телеканал 360» (ЭЛ № ФС77-72945):

850 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за 1 (одну) секунду.

3.Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации «360tv.ru» (ЭЛ № ФС77-70721):

4.Требования к аудиовизуальным агитационным материалам, размещаемым в эфире средств массовой информации «Телеканал 360» и «Телеканал 360 Новости»:

Формат видео HD:

1. Контейнер XDCAM (*.mxf)

2. Кодек XDCAM HD 50 PAL 50i

3. Размер кадра 1920*1080i

4. Соотношение сторон 16:9 Square

5. Порядок полей Upper/Odd

6. Кадров в секунду — 25

Формат звука:

1. Частота квантования 48кГц

2. Разрядность квантования 24 бит

3. Уровень звука -12dB

4. Стерео

5. Уровень сигнала звукового сопровождения: не должен превышать максимально допустимый уровень сигнала минус 12 dВFs.

5.Хронометраж аудиовизуальных агитационных материалов:

30 (тридцать) секунд (30 секунд 00 кадров).

6.Стоимость размещения агитационных материалов рассчитывается пропорционально размеру (хронометражу) агитационного материала.

7.Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.

8.Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.

9.Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица.

10.Контактная информация:

— контактное лицо: Блинов Алексей;

— телефон +7 495 990-98-98-14-55);

— электронная почта vote@360tv.ru