Сведения о прививке от СОVID-19 предложили вносить в биометрические паспорта

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предложил вносить в биометрические паспорта информацию о прививке от COVID-19. Об этом сообщило «Радио 1».

«Но уже сегодня биометрический паспорт позволяет записывать туда какую-то дополнительную информацию о вас. Что мешает добавить туда сведения о вашей прививке? Я думаю, что даже не стоит дискутировать по этому поводу, а просто использовать то, что есть», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Политолог предположил, что могут возникнуть сложности из-за развернувшейся войны фармацевтических предприятий за рынок сбыта. Специалист выразил надежду, что здравый смысл в итоге возобладает и людям не придется вакцинироваться разными препаратами для того, чтобы попасть в ту или иную страну.