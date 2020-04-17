Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

В России создадут единый регистр населения. В него будут вносить более 30 видов различных сведений, но информацию о доходах и налогах включать не будут.

«Создается регистр населения, оператором которого станет ФНС России. Он будет содержать более чем 30 видов сведений о гражданах, но данные о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будут. Регистр будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности», — сообщили в ФНС.

В ведомстве отметили, что в регистр будут включать информацию о рождении, образовании и так далее. Каждый россиянин сможет получить доступ к своим данным. Это позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку и сократить время предоставления государственных услуг.

«Создаваемый регистр не имеет никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан (их доходах, пенсиях, выплатах и так далее) или их имуществе, а также не предполагает контроль за их доходами», — пояснили в ФНС.

С помощью регистра жители смогут быстрее получать услуги без заполнения лишних бумаг, а работа властей станет проще и точнее. В регистр внесут сведения о гражданах России и иностранцах, предоставленные органами МВД. Затем актовые записи гражданского состояния за период с 1926 года переведут в электронный вид. Все это позволит собрать информацию о количестве и составе семей и домохозяйств граждан России, в том числе в регионах.