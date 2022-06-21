«Свечу памяти» зажгут на Дворцовом мосту в Петербурге

Лазерная проекция «Свеча памяти» появится на разведенном Дворовом мосту в Петербурге в ночь на 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Также в эту ночь мост разведут под тематический плейлист, посвященный началу войны, он начнется с композиции «Священная война» композитора Александра Александрова. Затем прозвучат композиции военных лет «Вечер на рейде», «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом» и другие.