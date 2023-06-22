Общество 22 июня 2023, 13:41 Свечи в память о Великой Отечественной войне зажгли на Дворцовой площади в Петербурге

Читать 360tv в

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», посвященные Дню памяти и скорби Великой Отечественной войны, провели на Дворцовой площади в Петербурге. Горожане зажгли 70 тысяч свечей, написали «Невские новости».

Свечи помогли изобразить мемориал «Разорванное кольцо» с машиной «полуторкой». Во время блокады Ленинграда на таких машинах могли попасть в город лишь по льду Ладожского озера. Таким образом завозились продукты и предметы первой необходимости.

Реклама

Помимо мемориала, горожане сделали с помощью свечей дубовые листья, которые символизируют вечность.