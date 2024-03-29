Общество 29 марта 2024, 03:01 Свечи начали убирать с места стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» РИА «Новости»

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Свечи начали убирать с места стихийного мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Свечи были выложены в форме журавлей и надписи «Скорбим. 22.03.24».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала, расстреливая всех на своем пути. Они прошли в зал, где ожидалось выступление группы «Пикник» и продолжили расстрел зрителей, после чего подожгли кресла с помощью зажигательной смеси и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. В результате теракта погибли 143 человека, в том числе, трое детей.

СК России сообщил, что следствие нашло доказательства связи террористов украинскими националистами, проанализировав финансовые операции подозреваемых и изучив изъятую и них технику.