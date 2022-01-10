«Сваты» стал самым популярным в России сериалом в 2021 году

Украинский телесериал «Сваты» оказался самым популярным среди российских зрителей в 2021 году. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope, предоставленные ВГТРК.

На втором месте — сериал «Угрюм-река», который прошел на Первом канале, тройку лидеров замкнул «Склифософский — 8», транслировавшийся на телеканале «Россия 1».

По данным издания, в топ-10 рейтинговых сериалов вошли проекты двух вышеназванных вещателей. Исследования Mediascope затронули россиян старше четырех лет в городах с населением от 100 тысяч жителей.

По информации российского офиса компании ECI Media Management, в городах с населением менее 100 тысяч жителей десятка самых популярных сериалов совпадает с аналогичным рейтингом в крупных городах.

«Сваты» — сериал, производством которого занимается украинская студия «Квартал 95», один из основателей этой компании — президент Украины Владимир Зеленский.

Седьмой и в настоящее время последний сезон «Сватов» начали показывать в России в конце декабря 2021 года. Ранее исполнитель одной из главных ролей в сериале актер Федор Добронравов объяснил секрет популярности этого проекта.