Сварщик из Подмосковья стал вторым на Международном конкурсе профессионального мастерства в Китае

Международный конкурс сварщиков «Arc Cup International Welding Competition — 2019» прошел в Китае в городе Ланфан. Сборная России заняла первое место. Честь страны отстаивали и два сварщика из Мособлгаза.

В личном зачете отличился сварщик из Красногорского филиала Мособлгаз Игорь Алексеев. Мужчина занял вторе место, показав высокие результаты в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем». У Алексея было 16 соперников.

Второй подмосковный сварщик — Станислав Волков. Он трудится в подольском филиале. Мужчина вошел в десятку лучших сварщиков в личном зачете в одной из номинаций.

«Уже не первый год сборная России берет золото на чемпионате, поздравляю коллег с заслуженной победой! Мособлгаз впервые занял призовое место на международном чемпионате, подтвердив высокий уровень квалификации наших работников. Особенно хочу отметить нашего сварщика Игоря Алексеева, который занял достойное „серебряное“ место», — сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он отметил, что подобные конкурсы повышают престиж профессии.

Всего в конкурсе участвовали 10 стран. Сварщики соревновались в 7 номинациях по разным способам сварки.