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    06 сентября 2021, 15:38

    Сварку последней трубы «Северного потока — 2» закончили в Балтийском море

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Последняя секция трубы второй нитки «Северного потока — 2» уложена в Балтийском море. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

    Сварку последней трубы «Северного потока — 2» закончили в Балтийском море

    Трубопровод могут ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, написал ТАСС.

    Компании-оператору теперь предстоит состыковать немецкую и датскую секции «Северного потока — 2», а затем перейти к пусконаладке.

    О том, что до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остается несколько дней, ранее сообщал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что на «Северный поток — 2» ведется «фронтальная атака». При этом США понимают, что газопровод все равно будет достроен через несколько дней, указал министр.

    «Северный поток — 2» состоит из двух газопровода, по которому топливо будет поступать из России в Европу. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее не исключил, что первые поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже во время отопительного сезона в этом году.