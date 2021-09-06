Последняя секция трубы второй нитки «Северного потока — 2» уложена в Балтийском море. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Трубопровод могут ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, написал ТАСС.

Компании-оператору теперь предстоит состыковать немецкую и датскую секции «Северного потока — 2», а затем перейти к пусконаладке.

О том, что до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остается несколько дней, ранее сообщал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что на «Северный поток — 2» ведется «фронтальная атака». При этом США понимают, что газопровод все равно будет достроен через несколько дней, указал министр.

«Северный поток — 2» состоит из двух газопровода, по которому топливо будет поступать из России в Европу. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее не исключил, что первые поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже во время отопительного сезона в этом году.