Сваривший 1101 литров борща кубанский повар попал в Книгу рекордов России

Шеф-повар Владимир Землянов из Краснодарского края сварил самый большой борщ в России и тем самым попал в российскую Книгу рекордов. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

По словам повара, блюдо приготовлено исключительно из местных кубанских продуктов. Большая часть из них была закуплена на обычном рынке. Он также отметил, что в их регионе произрастает и собирается самый лучший набор для этого супа. Возможно, в будущем у Владимира получится побить свой собственной рекорд.

Казакам из районного казачьего общества первым удалось оценить кулинарный изыск местного шеф-повара. Сейчас в регионе проходит неделя кубанской кухни.