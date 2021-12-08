Сванидзе выступил за снос памятников Ленину по всей стране

Историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе в разговоре с Ura.ru выступил за снос памятников Владимиру Ленину по всей России. По его мнению, рано или поздно это должно произойти.

Сванидзе считает, что пока власти не спешат сносить памятники, поскольку не хотят задеть чувства людей, для которых фигура Ленина имеет большое значение. Однако сам он высказался за демонтаж статуй вождя.

«Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: „Мама, кто этот дядя?“. И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — сказал историк.