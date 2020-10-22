Сванидзе раскритиковал идею украинских властей наказывать учителей за упоминание о ВОВ

«Это обернется национальным эгоизмом и высокомерием. История преподается с той стороны, что страна, в данном случае Украина, самая лучшая, мы самый лучший народ», — заметил Сванидзе.

По его мнению, это не приведет к добру, а к формированию национализма. Кроме того, подобные запреты нарушают свободу педагогов и лишают детей права знать историческую правду.