Сванидзе раскритиковал идею украинских властей наказывать учителей за упоминание о ВОВ
Историк Николай Сванидзе обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что на Украине предложили наказывать учителей истории за использования названия «Великая Отечественная война». Этот термин хотят заменить на «советскую-немецкую фазу Второй мировой войны».
«Это обернется национальным эгоизмом и высокомерием. История преподается с той стороны, что страна, в данном случае Украина, самая лучшая, мы самый лучший народ», — заметил Сванидзе.
По его мнению, это не приведет к добру, а к формированию национализма. Кроме того, подобные запреты нарушают свободу педагогов и лишают детей права знать историческую правду.