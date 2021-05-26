Сванидзе прокомментировал идею использовать труд заключенных

Историк, журналист и член СПЧ Николай Сванидзе прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов на осужденных в России, написал сайт «Политика сегодня».

Инициатива принадлежит директору ФСИН России, генерал-лейтенанту Александру Калашникову. Он предложил отправить заключенных на стройки. По мнению Сванидзе, таким образом страна скатится к практике «рабского труда».

«Со времен Древнего Египта и крепостного права прошло уже много времени. Потом, правда, было колхозное крестьянство. Тоже, в общем-то, в рабском состоянии, что и усугубило наше сельское хозяйство. Раб не может улучшить технику или даже построить хорошую дорогу», — отметил историк.

Как считает журналист, как только появится дармовой труд, появится желание увеличить число таких дармовых рабочих. Он заключил, что это «очень опасный соблазн».