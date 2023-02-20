Общество 20 февраля 2023, 10:18 Сванидзе перевезли на лечение в Израиль Глава СЖР Соловьев: журналиста Сванидзе перевезли в Израиль для дальнейшего лечения РИА «Новости»

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Общественного деятеля и журналиста Николая Сванидзе перевезли в Израиль для дальнейшего лечения. Такое решение приняли его родственники. Об этом ТАСС сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«У меня нет прямого контакта с родственниками. Но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике. После чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», — сказал он.

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Ранее стало известно о переводе Сванидзе из инфекционной больницы в другую клинику Москвы. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Журналист попал в больницу с двусторонней пневмонией, на фоне которой развился сепсис.

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Также медики выявили у Сванидзе острую сердечную, почечную и дыхательную недостаточность, из-за чего его на некоторое время ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже врачи привели пациента в чувство, но о полном выздоровлении речи еще не было.