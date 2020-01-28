Сванидзе: ответственность СССР за Вторую мировую войну достаточно велика

«Я думаю, что войну развязала гитлеровская Германия — это исторический факт. Но ответственность Советского Союза достаточно велика, так же как, скажем, ответственность Англии и Франции за Мюнхенский сговор, который, кстати, эти страны признавали с самого начала», — обратил внимание Сванидзе.

По его словам, ответственность сталинского руководства за Вторую мировую имеет место. Он также напомнил и о пакте Молотова — Риббентропа, который был подписан за неделю до нападения Германии на Польшу.

После этого СССР ввел войска на территорию Восточной Польши. В 1989 на съезде народных депутатов Советский Союз признал свою ответственность.

«Было признано, что советский народ ответственность за это не несет, поскольку протоколы были подписаны Сталиным. Это был факт личных отношений Сталина и Гитлера», — отметил историк.