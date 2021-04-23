Сванидзе оценил планы КПРФ открыть Сталин-центр

Журналист Николай Сванидзе оценил планы отделения КПРФ в Нижегородской области открыть Сталин-центр. Местные функционеры партии Владислав Егоров и Алексей Зоров заложат первый камень 8 мая, написал сайт «Политика сегодня».

Отмечается, что музей хотят открыть в городе Бор. Сванидзе считает, что, если его начнут возводить в общественном месте, а не на частной территории КПРФ, это вызовет протесты у народа. Он уточнил, что представители КПРФ могут открывать любой центр, но только в своих структурах.

«А если это будет публично, на какой-то общественной городской территории, на мой взгляд, это может вызвать и вызовет протест. У себя дома пусть кому хотят молятся», — подчеркнул Сванидзе.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в ООН и ЮНЕСКО для признания памятников Владимиру Ленину культурным наследием человечества.