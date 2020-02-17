Сванидзе оспорил призыв не считать Россию правопреемницей СССР

«Какой бы ни был Советский Союз, Россия является его правопреемницей, — подчеркнул Сванидзе. — Мы несем ответственность за нашу историю и не должны зачеркивать ее темные стороны. Ответственность должна быть правдой. Мы не должны гордиться хорошим, а про плохое забыть — отвечать нужно за все».

Историк напомнил, что СССР был создан незаконным путем — благодаря государственному перевороту и разгону Учредительного собрания. Однако впоследствии он состоялся как государство и был признан за рубежом.

«Но все это принадлежит истории — сегодня в мире очень много незаконных властей. И советская власть существовала много десятилетий, это было всеми признанное государство», — отметил Сванидзе.

Пресс-служба Конституционного суда РФ заявила, что Арановский высказал свое мнение в качестве комментария к вынесенному ранее судебному решению.