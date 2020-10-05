Сванидзе назвал «бесконечным» конфликт в Карабахе
Журналист, историк Николай Сванидзе выразил сожаление, что конфликт в Карабахе не имеет разрешения. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Это бесконечный конфликт. <…> Это прямой ящик с бедами, который невозможно закрыть», — обозначил собеседник информагентства, добавив, что в этой истории никто не победит.
По его мнению, конфликт будет продолжаться, пока в регионе не установятся такие же отношения, как в европейских странах. В частности, он напомнил о французах и немцах, воевавших веками.
«А сейчас им плевать, кому принадлежат земли», — заметил специалист.