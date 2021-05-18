Свалку с трупами животных обнаружили под Красноярском

Под Красноярском местная прокуратура обнаружила свалку с трупами животных и твердыми бытовыми отходами. Она образовалась на границе поселка Березовка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе выездного осмотра установлено, что в границах муниципального образования стихийно организованы несанкционированные свалки, на которых размещены биологические отходы в виде трупов домашних животных, а также твердые коммунальные отходы», — говорится в сообщении.

Природоохранная прокуратура начала проверку. Также в рамках нее сотрудники рассмотрят вопрос о привлечении к ответственности людей, виновных в нарушении требований ветеринарного законодательства в части утилизации биологических отходов. Специалисты уже частично утилизировали найденные биологические отходы.

На прошлой неделе более 60 трупов овец обнаружили в Курганской области. В местном Россельхознадзоре полагают, что местный житель утаил о десятках умерших животных. В ведомстве добавили, что особи начали гибнуть из-за голода и холодных загонов.