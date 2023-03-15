Эксклюзив 15 марта 2023, 18:14 Свалку на территории Боткинской больницы в Москве расчистили Телеканал «360»

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Руководство Боткинской больницы очистило свалку около корпусов № 12 и 17. Об этом стало известно «360».

В распоряжении телеканала появились кадры, на которых видно, что территория полностью очищена, мусора на ней нет.

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Днем в среду «360 показывал видео с места событий, на кадры попала огромная свалка из старой мебели и личных вещей.

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Источник сообщал, что свалка могла образоваться из-за ремонтных работ в строящихся корпусах.