Свалку могильных плит нашли в деревне под Нижним Новгородом

Свалку из могильных плит обнаружили в деревне Безводное Кстовского района Нижегородской области. На фрагментах можно прочитать имена и разглядеть портреты покойных. В районной администрации сообщили «360», что кладбищ рядом нет.

Дорога, у которой вывалили надгробия, находится в частной собственности. В местной администрации полагают, что скопление такого мусора никак не связано с вандализмом.

«Действительно, кощунственно. Такие вот камни, которые, скорее всего, планируются на эту дорогу сельскую. Потому что там идет частная застройка. Сейчас они направили в адрес собственника письмо и ждут ответа», — сообщила главы специалист отдела по связям с общественностью СМИ администрации Кстовского района Ольга Казенцова.

Могильные плиты просто свалены в кучу. Из них только одна — целая, остальные расколоты. Никаких актов вандализма на местных кладбищах не зафиксировали.

«Это привезенные камни, пока непонятно откуда. Ждем информацию. Просто собственников нет на месте. Они направили в адрес ООО „Русское поле“ вот такой запрос с просьбой убрать все это с обочины дороги», — рассказала пресс-секретарь.