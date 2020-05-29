Свалку лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье. Прокуратура начала проверку
«Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов. Из сюжета следует, что тонны просроченных дорогостоящих лекарств выброшены в поле», — сообщила пресс-служба ведомства.
Выброшенные препараты нашли жители села Сватково. Часть упаковок была сожжена, а среди остальных оказались противовирусные лекарства для лечения гепатита и ВИЧ. Сроки годности препаратов уже истекли. После обнаружения свалки все упаковки убрали с территории.
«Примерно в этом же месте недавно был сброс лекарственных средств. Того, кто сбрасывал, не нашли, но установили собственника территории, и ему пришлось ликвидировать навал», — рассказал заместитель начальника территориального отдела № 4 Госадмтехнадзора по Московской области Алексей Соколов.
Теперь проверкой займется Сергиево-Посадская городская прокуратура. Сейчас специалисты выясняют причины, из-за которых выбросили лекарства. Нарушителю может грозить штраф до 250 тысяч рублей.