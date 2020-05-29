Свалку лекарств для онкобольных нашли в Подмосковье. Прокуратура начала проверку

Тонны просроченных дорогих препаратов для онкобольных выбросили в подмосковном Сергиевом Посаде. Региональная прокуратура уже начала проверку.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов. Из сюжета следует, что тонны просроченных дорогостоящих лекарств выброшены в поле», — сообщила пресс-служба ведомства.

Выброшенные препараты нашли жители села Сватково. Часть упаковок была сожжена, а среди остальных оказались противовирусные лекарства для лечения гепатита и ВИЧ. Сроки годности препаратов уже истекли. После обнаружения свалки все упаковки убрали с территории.

«Примерно в этом же месте недавно был сброс лекарственных средств. Того, кто сбрасывал, не нашли, но установили собственника территории, и ему пришлось ликвидировать навал», — рассказал заместитель начальника территориального отдела № 4 Госадмтехнадзора по Московской области Алексей Соколов.

Теперь проверкой займется Сергиево-Посадская городская прокуратура. Сейчас специалисты выясняют причины, из-за которых выбросили лекарства. Нарушителю может грозить штраф до 250 тысяч рублей.