Свалки, заброшенные промзоны и корабли посчитали в России

Тотальную инвентаризацию промышленных объектов закончили в России в рамках инициативы «Генеральная уборка страны», сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В реестр войдут 29 тысяч объектов, включая более двух тысяч свалок и бывших промзон вблизи городов.

«Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и на окружающую среду. Исходя из этих приоритетов мы начнем ликвидацию, запустим экологическую диспетчерскую. И к 2030 году мы исключим влияние таких „горячих точек“ на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду», — сказала Абрамченко.

По ее словам, была собрана информация о 29 тысячах объектов. Свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся рядом с населенными пунктами, насчитали около двух тысяч. Мешающих судоходству и находящихся в акваториях бухт кораблей выявили 258, из них 79 каждый день — в поле зрения жителей. Также в ходе инвентаризации были обнаружены 26 тысяч заброшенных скважин.

«Название говорит само за себя: это тотальная уборка на суше и море. Свалка в Ядрово, заброшенный „Усольехимпром“, затопленные корабли в бухте Нагаева. Эффект от этой инициативы прост и понятен — чистая страна. В рамках нацпроекта „Экология“ мы к 2024 году ликвидируем 191 свалку и 88 других объектов, включая наиболее сложные, например, полигон опасных отходов Красный бор в Ленинградской области и заброшенный комбинат на Байкале. Но генеральная уборка — значительно шире», — отметила Абрамченко.

После того, как проведена глобальная инвентаризация, опасные объекты должны ликвидировать. Образование новых «горячих точек» также будут предотвращать. К 2024 году введут механизм, который обяжет собственника объекта ликвидировать накопленный вред до того, как предприятие выведут из эксплуатации. Таким образом к 2030 году, уточнили в пресс-службе Абрамченко, исключат негативное влияние таких опасных объектов на здоровье россиян и окружающую среду.

Кроме того, к 2024 году ликвидируют 191 городскую свалку, 88 сложных объектов, 79 затопленных кораблей и 500 скважин.