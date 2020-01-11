Свалки из нераспроданных на Новый год елок появились в Подмосковье. Власти начали проверку

После завершения новогодних праздников жители Подмосковья стали находить свалки елок, которые продавцы не смогли реализовать перед праздником. Власти Подмосковья уже начали проверку, а также подготовили экоакцию «Подари своей елке вторую жизнь».

Фотографиями с горами елок подмосковные жители начали делиться в социальных сетях. Например, эти хвойные деревья люди нашли прямо в центральном парке Балашихи.

Источник фото: vk.com/ohbalashiha

«С подобным явлением мы сталкиваемся не впервые, это связано с низкой культурой ряда предпринимателей, поэтому для выявления таких случаев Госадмтехнадзор Московской области в ходе ежедневных рейдов проверяет чистоту и порядок на улицах Подмосковья», — рассказал «360» зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Он отметил, что специалисты уделяют повышенное внимание зонам рядом с елочными базарами. Если территория находится в ненадлежащем состоянии, то на ответственное лицо выписывают штраф на сумму до 150 тысяч рублей.

По словам Хромушина, сотрудники регионального Госадмтехнадзора уже начали проверку из-за образовавшихся свалок. Все найденные деревья отправят на переработку.

Кроме того, в рамках экоакции «Подари своей елке вторую жизнь» местные жители смогут также сдать свои елки на переработку. В каждом подмосковном городе откроют два пункта приема деревьев, в всего по области будут работать более 100 точек. Акция стартует 15 января и продлится до 15 февраля.