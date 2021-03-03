Свалки и солнце помогут газификации в России

Совет по вопросам газификации регионов при Совфеде РФ попросил правительство страны упростить подключение зданий к газораспределительным станциям. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил проект соответствующего постановления премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным издания, имеется в виду корректировка правил для объектов, которые используют газ сезонно.

Допускается, что к 2024 и 2030 годам достичь установленных показателей газификации помогут альтернативные или дополнительные источники отопления.

«В качестве дополнительных или альтернативных источников отопления не нужно исключать солнечный ресурс, а также газ, который образуется в недрах свалок. Такой источник используется в ряде стран. Так называемый свалочный газ. Он позволяет и энергию получить, и снизить выбросы в атмосферу», — обратил внимание парламентарий.