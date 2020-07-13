Свалка с трупами животных в ХМАО попала на видео
В Нижневартовске (ХМАО) местные жители обнаружили свалку с трупами животных в районе «палиевских дач». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В городской администрации подтвердили наличие свалки и пообещали ликвидировать ее сегодня же. В полицию направят информацию для поиска виновных. Кроме того, территорию дезинфицируют соответствующим образом.
«Между местом свалки и рекой проходит грунтовая дорога, риска заражения воды нет однозначно», — обратил внимание начальник управления по природопользованию и экологии Олег Попенко.