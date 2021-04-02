Сваха заметила, что москвичи стали отказываться от онлайн-свиданий

Владелица брачного агентства Юлия Антоненко заметила, что жители Москвы стали отказываться от онлайн-свиданий. Люди стали чаще выбирать реальные встречи, передала «Вечерняя Москва».

«Люди устали от онлайн-знакомств и хотят приходить в ресторан и знакомиться лично. Они соскучились по личному общению, хотят интересно провести вечер или познакомиться с приятным человеком, с которым в дальнейшем они смогут начать серьезные отношения», — уточнила сваха.

По ее словам, сейчас на свиданиях соблюдаются все меры безопасности, поэтому большая часть клиентов приходит без лишних опасений. Речь идет как о молодых москвичах от 20 до 30 лет, так и людях в возрасте от 50 лет.