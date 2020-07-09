Сваха оценила идею легализации многоженства в России

Профессиональная сваха, эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола в рамках онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» оценила идею легализации многоженства в России.

«Я против многоженства», — заявила Закоцола.

Она пояснила, что каждая женщина хочет быть единственной для своего мужчины. Если в отношениях появится еще одна возлюбленная, это приведет к ревности, обидам и скандалам. Наличие соперницы ставит под сомнение уверенность девушки в себе.

Специалист отметила, что в нашей стране есть женщины, которые выступают за такой формат, но их один процент. По ее словам, девушку, согласившуюся на многоженство, вряд ли будет уважать муж, сообщило РИА ФАН.

«У нее появляется статус „терпила“, по-другому не назовешь», — поделилась мнением эксперт.

Сваха заключила, что в России можно решить проблему разводов. Для этого супругам нужно научиться слушать и понимать друг друга.