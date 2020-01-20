Сваха из «Давай поженимся» выступила против съемных квартир для создания семьи

«Ни один нормальный человек в эту историю включаться не будет, потому что тут сразу масса вопросов. Эта история должна заинтересовать правоохранительные органы. Похоже, что нас в очередной раз хотят прогнуть в финансовом плане», — подчеркнула Сябитова.

По мнению телеведущей, «нормальный мужчина или нормальная женщина» не будут жить вместе с кем-то в съемной квартире.

«Я же сваха, свято дело, свадьба. Секс на один-два раза не стоит вообще в списке приоритетов и не ведет к серьезности намерений и к свадьбе. А вот эта вся кухня попахивает какими-то странными делами, легализацией порно, уж не знаю, как вся эта история называется. Поддержка борделей. Легализация борделей, скорее всего. Это не ко мне надо обращаться, а к правоохранительным органам, насколько это правомерно», — уточнила Сябитова.

По информации издания, риелторы предположили, что такие квартиры будут снимать люди среднего возраста. При этом, арендаторы будут иметь достойную зарплату.