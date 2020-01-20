    20 января 2020, 17:42

    Сваха из «Давай поженимся» выступила против съемных квартир для создания семьи

    Ольга Ситникова

    Ранее комнаты в съемных квартирах решили сдавать одиноким людям в активном поиске. Российской телеведущей и свахе из программы «Давай поженимся» Розе Сябитовой не понравилась такая идея. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Ни один нормальный человек в эту историю включаться не будет, потому что тут сразу масса вопросов. Эта история должна заинтересовать правоохранительные органы. Похоже, что нас в очередной раз хотят прогнуть в финансовом плане», — подчеркнула Сябитова.

    По мнению телеведущей, «нормальный мужчина или нормальная женщина» не будут жить вместе с кем-то в съемной квартире.

    «Я же сваха, свято дело, свадьба. Секс на один-два раза не стоит вообще в списке приоритетов и не ведет к серьезности намерений и к свадьбе. А вот эта вся кухня попахивает какими-то странными делами, легализацией порно, уж не знаю, как вся эта история называется. Поддержка борделей. Легализация борделей, скорее всего. Это не ко мне надо обращаться, а к правоохранительным органам, насколько это правомерно», — уточнила Сябитова.

    По информации издания, риелторы предположили, что такие квартиры будут снимать люди среднего возраста. При этом, арендаторы будут иметь достойную зарплату.